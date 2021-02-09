Canlı yayında açıkladı! Dorukhan Toköz Beşiktaş'ta kalacak mı?

'Spor Gündemi' programında A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Dorukhan Toköz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Dorukhan'ın şu anda Beşiktaş'ta kalma ihtimali %99. Beşiktaş'ın iki gurbetçi oyuncu hamlesi var." dedi.

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