10 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Icrypex 75-65 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş sahasında kazandı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.02.2021

'nin 21. haftasında , sahasında 'u 76-65 mağlup etti

'nin 21. haftasında , 'u 76-65 yendi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Ozan Çakar, Can Mavisu

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 18, Blackmon 18, Johnson, Sadık Emir Kabaca 6, Alperen Şengün 12, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 6, Dewayne 14, Hakan Sayılı

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 8, Erdem İlter 5, Caner Ercan 11, Cook 8, Atkins 21, Fırat Töz, Abu 3, Hasan Emir Gökalp, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin, Frazier 9

1. Periyot: 14-16

Devre: 36-31

3. Periyot: 48-46

Beş faulle çıkanlar: 35.59 Erdem İlter (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor), 39.05 Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex)



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dorukhan'a sürpriz talip! Fenerbahçe derken... Dorukhan'a sürpriz talip! Fenerbahçe derken...
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi! Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi!
Cenk formasına kavuşuyor! O maçta kadroda olacak Cenk formasına kavuşuyor! O maçta kadroda olacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör