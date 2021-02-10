Beşiktaş Icrypex 75-65 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Icrypex, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 76-65 mağlup etti
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Icrypex, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 76-65 yendi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Ozan Çakar, Can Mavisu
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 18, Blackmon 18, Johnson, Sadık Emir Kabaca 6, Alperen Şengün 12, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 6, Dewayne 14, Hakan Sayılı
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 8, Erdem İlter 5, Caner Ercan 11, Cook 8, Atkins 21, Fırat Töz, Abu 3, Hasan Emir Gökalp, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin, Frazier 9
1. Periyot: 14-16
Devre: 36-31
3. Periyot: 48-46
Beş faulle çıkanlar: 35.59 Erdem İlter (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor), 39.05 Egehan Arna (Beşiktaş Icrypex)
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