06 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

İngiliz medyasından flaş transfer iddiası! Everton'da forma bulamayan Muhamed Besic Beşiktaş'a...

İngilizler yazdı! Premier Lig yıldızı Beşiktaş'a...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Ara transfer dönemi son bulalı 3 gün olmadan, medyasından flaş transfer iddiası geldi. gazetesinin haberine göre ekiplerinden 'da forma şansı bulamayan yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar...

Ara transfer dönemi tamamlanalı 3 gün bile olmadan gazetesi yaz transfer dönemi için bombayı erkenden patlattı. gazetesinin iddiasına göre sezonu U-23 takımında tamamlayan Muhamed Besic için şimdiden harekete geçti. Ön libero mevkiinde oynayan Boşnak oyuncu Besic için siyah- beyazlılar Mart ayında bir girişimde bulunacak. (Fotomaç)
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