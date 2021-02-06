Sergen Yalçın takımını bu sözlerle motive etti! "Sadece 3 puan değil"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesi takımını yaptığı konuşmayla motive etti. Yalçın, derbi haftasında alınacak bir galibiyetin 3 puandan daha değerli olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesi oyuncularının konsantrasyon kaybı yaşamaması için özel bir toplantı gerçekleştirdi. Dün yapılan antrenman sırasında oyuncularını saha içinde toplayan Yalçın sözlerine "Yarın (bugün) iki ezeli rakibimizin maçı var. Bu derbiden çıkacak sonuç ligin zirvesini yeniden şekillendirebilir" dedi ve şöyle devam etti:
İLK BASAMAĞIMIZ OLSUN
"Bizim için önemli olan öncelikle Konyaspor virajını kazasız dönebilmek. Yarın alacağımız bir galibiyet, bize sadece üç puan değil, çok daha fazlasını getirecektir. Konya karşılaşması, adım adım zirveye yürümemizin ilk basamağı olsun. Ben size güveniyorum, yönetim ve camiamız da bizlere. Antalya maçındaki şanssızlığımız unutun gitsin. Bu kez fırsatları golle sonuçlandıralım ve yolumuza devam edelim." (Fotomaç)
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