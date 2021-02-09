09 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'a yan bakılmıyor! İşte o istatistik

Yalçın'a yan bakılmıyor! İşte o istatistik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

, rakip olarak çıktığı 3 takımı maçında ‘teknik adam’ değişikliklerine neden oldu. İşte o isimler... | Son dakika haberleri...

'ın başarılı teknik direktör , bu sezon aldığı 3 galibiyette 3 hocanın takımdan gönderilmesine neden oldu. 13'üncü haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçının ardından 'in, 16'ıncı haftada deplasmanında sarı-kırmızılı ekiple karşılaşan ve 2-0'lık galibiyetle 'nın görevlerinden istifa etmelerine sebep olan Sergen Yalçın; önceki akşam oynanan ve 1-0'lık kazanılan maçının ardından teknik adam 'ın kulübündeki görevinin sona ermesinde etkili oldu. (Fotomaç)
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