Beşiktaş'ta Cenk Tosun Konyaspor maçını tribünden izledi

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0'la geçti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Cenk Tosun, maçı tribünden takip etti.

29 yaşındaki forvet, İngiltere'den geldiği için koronavirüs karantinasına girmişti. Bu süre dün sona erdi. Başarılı golcü bugünden itibaren takım arkadaşlarıyla birlikte idmanlara çıkabilecek.

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