08 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun Konyaspor maçını tribünden izledi

Cenk tribünden izledi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında , 'u 1-0'la geçti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Tosun, maçı tribünden takip etti.

29 yaşındaki forvet, İngiltere'den geldiği için koronavirüs karantinasına girmişti. Bu süre dün sona erdi. Başarılı golcü bugünden itibaren takım arkadaşlarıyla birlikte idmanlara çıkabilecek.

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