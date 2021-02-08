08 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz İspanya yolcusu! İşte detaylar...

Günün bombası! Transfer görüşmeleri başladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

forması giyen 'ün La Liga ekipleriyle görüştüğü iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun, yeni durağı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ( transferleri)

muhabirlerinden , 'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli oyuncu 'ün, La Liga ekipleriyle görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Dorukhan'ın yeni durağı belli oldu!

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