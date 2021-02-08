08 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı! İşte o görüntüler

Cenk ilk antrenmanına çıktı! Kupa maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski oyuncusu , siyah beyazlı formayla ilk idmanına çıktı. İşte Cenk Tosun'un ilk antrenmanına ilişkin detaylar...

'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı , İngiltere'den geldiği için corona virüsü tedbirleri kapsamında karantina sürecine girmişti. Karantinası sona eren golcü oyuncu, takımının 'la oynadığı lig maçını tribünden takip etti.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabı da bugün milli futbolcunun, 'la ilk idmanına çıktığını duyurdu. Cenk Tosun'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la oynanacak çeyrek final mücadelesinde kadroda yer alması bekleniyor.

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