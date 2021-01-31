31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gündeminde olan Bilal Ceylan kulübüne veda etti!

Resmi açıklama geldi! Bilal Ceylan...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'ın gündeminde yer alan için kulübü veda mesajı yayınladı.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan , kadrosunu 'un genç futbolcusu ile güçlendirmişti. Kırmızı-siyahlı kulüp Ceylan için veda mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibariyle veda etti.Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal!


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