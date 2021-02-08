08 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! "Şampiyon olacaksa..."

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçı Rosier'in attğı gol ile 1-0 kazanırken, zirveye de ortak oldu. Usta yazar Ahmet Çakar, mücadeleyi ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte o sözler...

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! Şampiyon olacaksa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

AHMET ÇAKAR - VAR HAKEMLERİ KIŞ UYKUSUNDA

Cumartesi gecesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a Kadıköy'de kaybettiği derbi sonrası, "Bu maç şampiyonluğun habercisi" dedi. Ama bence dün geceki maç yani 'ın 'u 70 dakika bir kişi eksik oynayıp yendiği karşılaşma daha çok şampiyonluğun habercisi gibi duruyor.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! Şampiyon olacaksa...

Rakip ne kadar mütevazı olursa olsun 'de 70 dakika bir kişi eksik oynayıp maçı kazanıyorsanız, siz çok iyi takımsınız demektir. Önce N'Sakala adlı sorumsuzdan bahsedelim… Amatör futbolcuların bile yapmayacağı bir hareketle kendini attırdı. 5-10 dakika içinde art arda iki sarı kart gördü ki hakem haklıydı.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! Şampiyon olacaksa...

Oyundan atılınca tüm için kâbus başladı. Maç boyu Beşiktaş aradı ve öyle zamanda öyle iki adamı içeri soktu ki maçı da belki onlar aldı.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! Şampiyon olacaksa...

Görünen maçın berabere biteceğiydi ama son dakikalarda Atiba, Rosier'nin önüne müthiş bir top attı. Yavaş çekimde izliyoruz. Rosier kafayı kaldırıp 'Kime topu atabilirim?' diye düşünüyor. Boşta kimseyi göremiyor ve haklı olarak kaleye vurup golü yapıyor.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! Şampiyon olacaksa...

Maç boyu bakıyoruz, tüm futbolcular özellikle fizik olarak kapasitelerinin üzerinde oynadılar. 'ı beğendim. Ljajic yorulana kadar iyiydi. Pek tabii ki Aboubakar da fazla koşmak zorunda kaldı, o da yoruldu.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! Şampiyon olacaksa...

Ama sonuçta kazanan oldu. İddia ediyorum, eğer bu sene Beşiktaş şampiyon olacaksa dün geceki maç bir kırılma noktasıydı.

Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! Şampiyon olacaksa...

Hakem Özkahya kırmızı kartta kesin haklı. 'ın attığı gol öncesi mükemmel bir avantaj oynattı ki ardından gol geldi. Ama ikinci yarıda kafayı vururken ceza alanı içinde formasından açıkça çekildi, forma uzadı. Kesin bir VAR daveti gerekiyordu ama VAR hakemlerimiz kış uykusunda.

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