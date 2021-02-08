Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! "Şampiyon olacaksa..."

Rakip ne kadar mütevazı olursa olsun Süper Lig'de 70 dakika bir kişi eksik oynayıp maçı kazanıyorsanız, siz çok iyi takımsınız demektir. Önce N'Sakala adlı sorumsuzdan bahsedelim… Amatör futbolcuların bile yapmayacağı bir hareketle kendini attırdı. 5-10 dakika içinde art arda iki sarı kart gördü ki hakem haklıydı.