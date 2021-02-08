Ahmet Çakar Beşiktaş-Konyaspor maçını böyle yorumladı! "Şampiyon olacaksa..."
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçı Rosier'in attğı gol ile 1-0 kazanırken, zirveye de ortak oldu. Usta yazar Ahmet Çakar, mücadeleyi ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte o sözler...
AHMET ÇAKAR - VAR HAKEMLERİ KIŞ UYKUSUNDA
Cumartesi gecesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a Kadıköy'de kaybettiği derbi sonrası, "Bu maç şampiyonluğun habercisi" dedi. Ama bence dün geceki maç yani Beşiktaş'ın Konyaspor'u 70 dakika bir kişi eksik oynayıp yendiği karşılaşma daha çok şampiyonluğun habercisi gibi duruyor.
Rakip ne kadar mütevazı olursa olsun Süper Lig'de 70 dakika bir kişi eksik oynayıp maçı kazanıyorsanız, siz çok iyi takımsınız demektir. Önce N'Sakala adlı sorumsuzdan bahsedelim… Amatör futbolcuların bile yapmayacağı bir hareketle kendini attırdı. 5-10 dakika içinde art arda iki sarı kart gördü ki hakem haklıydı.
Oyundan atılınca tüm Beşiktaş için kâbus başladı. Maç boyu Beşiktaş aradı ve Sergen Yalçın öyle zamanda öyle iki adamı içeri soktu ki maçı da belki onlar aldı.
Görünen maçın berabere biteceğiydi ama son dakikalarda Atiba, Rosier'nin önüne müthiş bir top attı. Yavaş çekimde izliyoruz. Rosier kafayı kaldırıp 'Kime topu atabilirim?' diye düşünüyor. Boşta kimseyi göremiyor ve haklı olarak kaleye vurup golü yapıyor.
Maç boyu bakıyoruz, tüm futbolcular özellikle fizik olarak kapasitelerinin üzerinde oynadılar. Welinton'ı beğendim. Ljajic yorulana kadar iyiydi. Pek tabii ki Aboubakar da fazla koşmak zorunda kaldı, o da yoruldu.
Ama sonuçta kazanan Beşiktaş oldu. İddia ediyorum, eğer bu sene Beşiktaş şampiyon olacaksa dün geceki maç bir kırılma noktasıydı.
Hakem Özkahya kırmızı kartta kesin haklı. Beşiktaş'ın attığı gol öncesi mükemmel bir avantaj oynattı ki ardından gol geldi. Ama ikinci yarıda Welinton kafayı vururken ceza alanı içinde formasından açıkça çekildi, forma uzadı. Kesin bir VAR daveti gerekiyordu ama VAR hakemlerimiz kış uykusunda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları