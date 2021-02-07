07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Konyaspor maçında VAR hakemi Bahattin Şimşek oldu

Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

- karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu! Mücadele görev alacak

- karşılaşmasını hakem Halis Özkahya yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz ve Sarper Barış Saka yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

Mücadelede görev alacak.






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