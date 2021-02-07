Erhan Erentürk'ten Beşiktaş açıklaması

Adı Beşiktaş'la anılan Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adı Beşiktaş'la anılan Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Erhan, "Altınordu'yu sistem takımı olması nedeniyle tercih ettim. Kulübümüzün başarısı için çalışıyorum. Beşiktaş konusunda ise bir takım şeyler oldu ama bunları konuşmak doğru olmaz. Sezon sonunda gelişmeler olabilir. Bekleyip, göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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