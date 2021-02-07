07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Erhan Erentürk'ten Beşiktaş açıklaması

Erhan Erentürk'ten Beşiktaş açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

Adı 'la anılan Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adı 'la anılan Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Erhan, "Altınordu'yu sistem takımı olması nedeniyle tercih ettim. Kulübümüzün başarısı için çalışıyorum. Beşiktaş konusunda ise bir takım şeyler oldu ama bunları konuşmak doğru olmaz. Sezon sonunda gelişmeler olabilir. Bekleyip, göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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