07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş evinde kaybetmedi

Evinde kaybetmedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

sahasındaki maçlarda siyah-beyazlılar 16 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

sahasındaki maçlarda siyah-beyazlılar 16 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlı ekip 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısındaki maçta ise 4-1 gibi farklı bir sonuç elde etmişti.

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, 39 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini kaybetti. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, galibiyet sayısında açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 18 maçın 8'inde mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.

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