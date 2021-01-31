Hücum hattına Cenk Tosun'u katmak üzere olan Beşiktaş'ta, forma şansı oldukça azalan Güven Yalçın'ın durumu da belli oldu. Siyah-beyazlılar genç forvetini kiralama kararı aldı. İşte son detaylar...

Ara transfer döneminde Everton'dan eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.

Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.

Güven Yalçın bu sezon 13 karşılaşmada 288 dakika görev alırken 1 gol kaydetti.

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