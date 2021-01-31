31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun geldi Güven Yalçın gidiyor! İşte yeni takımı

Cenk geldi Güven gidiyor! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

Hücum hattına 'u katmak üzere olan 'ta, forma şansı oldukça azalan 'ın durumu da belli oldu. Siyah-beyazlılar genç forvetini kiralama kararı aldı. İşte son detaylar...

Ara transfer döneminde 'dan eski oyuncusu 'u sezon sonuna kadar kiralayan , diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.
Siyah beyazlılar, genç santrfor 'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya Serie B ekiplerinden 'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.
Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.

Güven Yalçın bu sezon 13 karşılaşmada 288 dakika görev alırken 1 gol kaydetti.


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