07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Sergen Yalçın'dan galibiyet açıklaması! Saygı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında , sahasında 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Yalçın, "Herkesin saygı duyması gerek" ifadelerini kullandı.

'in 24. haftasında , sahasında 'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Kazandığımız galibiyetle, eski yerimizi aldık. Bu galibiyetle zirvede yerimizi aldık. Konuşulacak tek şey var; oyuncularımın mücadelesi, isteği, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım saygıyı hak ediyor."

"'Savaşacağız' demiştim, oyuncularım savaşın içinde ve savaşıyorlar. Bütün oyuncularım saygıyı hak ediyor, herkesin saygı duyması gerek."

Beşiktaş 1-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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