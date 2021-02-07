Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini dile getiren Yalçın, "Herkesin saygı duyması gerek" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları;

"Kazandığımız galibiyetle, eski yerimizi aldık. Bu galibiyetle zirvede yerimizi aldık. Konuşulacak tek şey var; oyuncularımın mücadelesi, isteği, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım saygıyı hak ediyor."

"'Savaşacağız' demiştim, oyuncularım savaşın içinde ve savaşıyorlar. Bütün oyuncularım saygıyı hak ediyor, herkesin saygı duyması gerek."

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