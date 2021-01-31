Beşiktaş'ta Vida ve Güven Yalçın'a talip çıktı!
Devre arası transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş'ın iki yıldızına talip çıktı. Parma Domagoj Vida'ya talip olurken, Nacional kulübü de Güven Yalçın'ı istedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida için sürpriz bir talip daha ortaya çıktı. Maaşı nedeniyle transferinde kolaylık sağlayacağı iddia edilen yıldız futbolcuya İtalya'dan talip çıktı. Parma'nın Vida için bir kez daha devreye girdiği ve siyah-beyazlılardan randevu istediği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç yeteneği Güven Yalçın ile ilgilenen Nacional'in transferde ciddi mesafe kat ettiği iddia edildi. Ojogo'nun haberine göre Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Nacional'in Güven Yalçın'ı yakından takip ettiği ve transfer görüşmelerine başladığı ifade edildi. (Fotomaç)
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