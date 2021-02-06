06 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Çebi "Uzun vadeli düşünüyorum" demişti! İşte Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı

Kartal'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Başkanı , için "Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum" demişti. Siyah beyazlıların milli oyuncu için yaptığı transfer planı ortaya çıktı. İşte detaylar...| Beşiktaş transfer haberleri ( transferleri)

'ın 5 aylığına kiralık olarak renklerine kattığı 'un, önümüzdeki sezon da aynı şekilde kiralanması için gerekli görüşmelerin şimdiden yapıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, uzun uğraşlar sonrası santrfor bölgesine Cenk Tosun transfer edilmişti. Siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcuyla gelecek yıllarda da birlikte olmanın planlarını yapıyor. Başkan Çebi'nin de "Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum" sözü sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanacağının işareti oldu.

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GEREKENİ YAPACAĞIZ

Başkan 'nin yakın çevresine de, "Bu sezon hem Cenk'in bize, hem bizim Cenk gibi bir isme ihtiyacı var. O burada yeniden kendine gelsin sezon sonunda kulübüyle görüşüp yola devam etmek için gerekeni yaparız. Şimdilik yarım sezon kiralayalım ancak gelecek sene onunla yola devam etmeyi de planlayalım" şeklinde yorum yaptığı öğrenildi. 'de forma giyebilmek için sürekli oynayacağı bir takıma gitmesi gerektiğinden Beşiktaş'a gelmek için büyük fedakarlık yapan Cenk'in bu jestinin, Başkan Çebi'nin yeni kararında önemli etken olduğu belirtildi.

YARIN OYNAYABİLİR

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk'in, yarınki maçı kadrosuna alınabileceği ifade edildi. 'daki 6 günlük karantina süreci bugün dolacak olan başarılı forvetin, Yaçın'ın onay vermesi durumunda Konya karşılaşması kadrosunda yer alacağı belirtildi. Milli futbolcu, eğer karşılaşmada süre alırsa 1138 gün sonra Beşiktaş formayı yeniden giymiş olacak. (Fotomaç)

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