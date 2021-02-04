Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Hulk ve Mandzukic konusunda popülist davranmadım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor Müdürü Cüneyt Şen'e özel röportaj verdi. Cenk Tosun'un devre arasında tekrar kadroya dahil edilmesiyle ilgili konuşan Çebi, "Cenk Tosun Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Geçen yaz transfer döneminde kadroya katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Kafamdan hiç çıkmadı. Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmadım." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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