06 Şubat 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün ayrılığı kesinleşti! Fenerbahçe...

Dorukhan gitti gidiyor! Fenerbahçe...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'tan ayrılması kesin gözüyle bakılan 'ün sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu. Başkan 'nin "'ye giderse rahatsız olurum" dediği milli oyuncunun yeni durağı neresi olacak? İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri ( transferleri)

'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'ün takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon 'de Beşiktaş formasını 18 kez giyen ancak bunların sadece 3'ünde 90 dakikada saha kalan, hatta oynadığı son 8 maçta en fazla 27 dakika şans bulabilen Dorukhan, yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çevirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu tavrı, Başkan 'yi de kızdırdı.

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Önceki gün Müdürü 'in sorularını yanıtlayan Başkan Çebi, "Teklifimiz Dorukhan'ın önünde duruyor. İmza atsın, oynasın isteriz. Zorla güzellik olmaz. Dorukhan'ın 'de başka bir takımda oynaması bizi rahatsız eder ama öyle diye de teklifimizi bir kuruş yükseltmeyiz" diyerek son kararını söyledi. Dorukhan'ın menajerinin ise "Başka teklifler var" diyerek oyuncunun kafasını karıştırdığı ifade edilirken, son görüşmenin Mart başında yapılacağı ancak Dorukhan'ın sezon sonu ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. (Fotomaç)

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