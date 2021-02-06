Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün ayrılığı kesinleşti! Fenerbahçe...
Beşiktaş'tan ayrılması kesin gözüyle bakılan Dorukhan Toköz'ün sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Fenerbahçe'ye giderse rahatsız olurum" dediği milli oyuncunun yeni durağı neresi olacak? İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)
Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasını 18 kez giyen ancak bunların sadece 3'ünde 90 dakikada saha kalan, hatta oynadığı son 8 maçta en fazla 27 dakika şans bulabilen Dorukhan, yönetimin yaptığı sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çevirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu tavrı, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi de kızdırdı.
Önceki gün A Spor Müdürü Cüneyt Şen'in sorularını yanıtlayan Başkan Çebi, "Teklifimiz Dorukhan'ın önünde duruyor. İmza atsın, oynasın isteriz. Zorla güzellik olmaz. Dorukhan'ın Türkiye'de başka bir takımda oynaması bizi rahatsız eder ama öyle diye de teklifimizi bir kuruş yükseltmeyiz" diyerek son kararını söyledi. Dorukhan'ın menajerinin ise "Başka teklifler var" diyerek oyuncunun kafasını karıştırdığı ifade edilirken, son görüşmenin Mart başında yapılacağı ancak Dorukhan'ın sezon sonu ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. (Fotomaç)
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