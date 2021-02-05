Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...
Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Everton'dan kiralanan Cenk Tosun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28 Aralık 2017'de bir kupa maçında Osmanlıspor karşısında son kez Beşiktaş formasını terleten Cenk Tosun, kulübüne görkemli bir şekilde veda etmişti.
29 yaşındaki forvet, devre arası transfer döneminde ise siyah-beyazlı ekibe yeniden kavuştu.
Milli futbolcu, kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan transfer edildi.
Karantina süresi bitmek üzere olan Cenk Tosun, hafta sonu takıma katılabilecek.
Edinilen bilgilere göre, yıldız golcünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KONYASPOR MAÇINDA KADRODA
Fanatik'in haberine göre Cenk Tosun'un, pazar günü ligde Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada hocası Sergen Yalçın tarafından kadroya alınacağı öğrenildi.
29 yaşındaki milli futbolcunun, mücadelenin gidişatına göre yüksek ihtimalle karşılaşmanın ikinci yarısında sahne almasının beklendiği bildirildi.
Eğer Cenk, yeşil-beyazlı ekip karşısında süre alırsak bin 138 günlük aranın ardından takımına yeniden kavuşmuş olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları