05 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Everton'dan kiralanan Cenk Tosun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

28 Aralık 2017'de bir kupa maçında karşısında son kez formasını terleten , kulübüne görkemli bir şekilde veda etmişti.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

29 yaşındaki forvet, devre arası transfer döneminde ise siyah-beyazlı ekibe yeniden kavuştu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

Milli futbolcu, kiralık olarak ekiplerinden 'dan transfer edildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

Karantina süresi bitmek üzere olan , hafta sonu takıma katılabilecek.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

Edinilen bilgilere göre, yıldız golcünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

KONYASPOR MAÇINDA KADRODA

Fanatik'in haberine göre 'un, pazar günü ligde ile oynanacak karşılaşmada hocası tarafından kadroya alınacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

29 yaşındaki milli futbolcunun, mücadelenin gidişatına göre yüksek ihtimalle karşılaşmanın ikinci yarısında sahne almasının beklendiği bildirildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! Sergen Yalçın...

Eğer Cenk, yeşil-beyazlı ekip karşısında süre alırsak bin 138 günlük aranın ardından takımına yeniden kavuşmuş olacak.

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