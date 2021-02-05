Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan 4 puan!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, attığı 2 golle siyah-beyazlılara 4 puan kazandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve hatalarla dolu maçlar çıkaran Domagoj Vida, milli maçta Covid-19 olduktan sonra formasını 2 maçlığına kaybetmişti. 13'üncü haftada yeniden formasına kavuşan bir daha kaybetmeyen Hırvat stoperin adı her maçta ilk 11'e yazılırken, yanındaki Montero ve Welinton değişmeli oynuyor. A.Gücü'nü 1-0 yendikleri maçın tek golünü atarken, önceki akşam da Antalya'da beraberlik golünü kaydeden Vida, böylelikle 2 maçta doğrudan 4 puanı Beşiktaş hanesine yazdıran stoper oldu.

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