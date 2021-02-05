05 Şubat 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan 4 puan!

Vida 2 attı 4 kazandırdı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

'ın Hırvat stoperi Domagoj , attığı 2 golle siyah-beyazlılara 4 puan kazandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve hatalarla dolu maçlar çıkaran Domagoj , milli maçta Covid-19 olduktan sonra formasını 2 maçlığına kaybetmişti. 13'üncü haftada yeniden formasına kavuşan bir daha kaybetmeyen Hırvat stoperin adı her maçta ilk 11'e yazılırken, yanındaki Montero ve Welinton değişmeli oynuyor. A.Gücü'nü 1-0 yendikleri maçın tek golünü atarken, önceki akşam da Antalya'da beraberlik golünü kaydeden Vida, böylelikle 2 maçta doğrudan 4 puanı hanesine yazdıran stoper oldu.

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