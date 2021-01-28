Beşiktaş'tan Adolfo Gaich'e transfer teklifi

Beşiktaş'ın sezon başında transfer etmek istediği ancak CSKA Moskova'ya kaptırdığı Adolfo Gaich için sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi.

Aboubakar'ın yedeğine koyacağı bir forvet oyuncusu arayan siyah-beyazlıların Arjantinli santrfor için CSKA'ya 6 aylık bir kiralama teklifi gönderdiği belirtildi. TMW'ye göre Gaich için Beşiktaş'ın önemli rakibi Serie A takımlarından Benevento.

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