28 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Adolfo Gaich'e transfer teklifi

Adolfo Gaich'e transfer teklifi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.01.2021

'ın sezon başında transfer etmek istediği ancak Moskova'ya kaptırdığı için sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi.

'ın yedeğine koyacağı bir forvet oyuncusu arayan siyah-beyazlıların Arjantinli santrfor için 'ya 6 aylık bir kiralama teklifi gönderdiği belirtildi. TMW'ye göre Gaich için 'ın önemli rakibi takımlarından .

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Koita imzaya kaldı! O isim takasta kullanılacak Koita imzaya kaldı! O isim takasta kullanılacak
Kartal ayrılığı duyurdu! 1. Lig ekibine kiralandı Kartal ayrılığı duyurdu! 1. Lig ekibine kiralandı
Kartal'da Hulk pazarlığı! Sambacı indirime gitti Kartal'da Hulk pazarlığı! Sambacı indirime gitti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör