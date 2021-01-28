Beşiktaş'tan Rosier harekatı

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Rosier'in menajeri yönetimle temas kurdu. Oyuncusunun siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini belirten Fransız yıldızın menajeri, Sporting'in de transfer görüşmelerine başlamak istediği mesajını verdi.

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Rosier'in menajeri yönetimle temas kurdu. Oyuncusunun siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini belirten Fransız yıldızın menajeri, Sporting'in de transfer görüşmelerine başlamak istediği mesajını verdi. Sezon bitmeden Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği oyuncuların işlerini bitirmek isteyen yönetim ise ilk hamlesini yaptı ve Sporting'ten randevu istenerek Rosier'in takımda kalması için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda görüşme talep edildi. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın Rosier'in bonservisi için düşündüğü rakam 800 bin euro ile 1.2 milyon euro olurken; Sporting ise 4 milyon euro civarında bir rakam almayı planlıyor.

(Fotomaç)

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