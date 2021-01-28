28 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Rosier harekatı

Rosier harekatı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

'ın başarılı sağ beki Rosier'in menajeri yönetimle temas kurdu. Oyuncusunun siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini belirten Fransız yıldızın menajeri, 'in de transfer görüşmelerine başlamak istediği mesajını verdi.

'ın başarılı sağ beki Rosier'in menajeri yönetimle temas kurdu. Oyuncusunun siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini belirten Fransız yıldızın menajeri, 'in de transfer görüşmelerine başlamak istediği mesajını verdi. Sezon bitmeden 'ın takımda kalmasını istediği oyuncuların işlerini bitirmek isteyen yönetim ise ilk hamlesini yaptı ve Sporting'ten randevu istenerek Rosier'in takımda kalması için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda görüşme talep edildi. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın Rosier'in bonservisi için düşündüğü rakam 800 bin euro ile 1.2 milyon euro olurken; Sporting ise 4 milyon euro civarında bir rakam almayı planlıyor.

(Fotomaç)

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