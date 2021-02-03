03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı!

Yalçın'dan oyuncularına uyarı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Teknik Direktörü , maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Yalçın,"Sahaya odaklanın, biz işimize bakalım" dedi.

Teknik Direktörü , deplasmandaki maçı öncesinde oyuncularına tatlı sert uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin aldığı sonuçlarla ilgilenilmemesini ifade ederek, "Uzun ve zorlu bir periyotta mücadele ediyoruz. Daha bu köprünün altından çok sular akar. Sizden sadece işinize ve saha içine odaklanmanızı istiyorum. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz kazanabilir, kaybedebilir. Biz işimize bakalım ve her maçımızı kazanmak için tüm gücümüzle savaşalım. Göreceksiniz sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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