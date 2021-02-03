03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için o teklifi reddetti!

Beşiktaş için o teklifi reddetti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Transferi en çok merak edilen isimlerin başında gelen Tosun kendisine 1 milyon 250 bin euro teklif eden ’nın yerine 1 milyon euro veren ’ı tercih etti. Başkan Çebi, “Bu jesti telafi ederim” dedi.

'ın transferin son gününde yeniden renklerine kattığı Tosun'un, siyah-beyazlı formayı giymek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Milli forvetin peşinde olan takımlardan 'nın, kulübüne Cenk için 500 bin euro'luk kiralama teklifi yaptığı, ayrıca 'a senelik alacağı paranın tamamı olan 1 milyon 250 bin euro ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi. kulübü bu teklife sıcak bakarken devreye giren Cenk Tosun, hemen Başkan 'yi arayarak geri dönmek istediğini söyledi. Başkan Çebi, Everton yetkilileriyle temasa geçerek Cenk'i yeniden kiralamak istediklerini yineledi. 29 yaşındaki futbolcu da kolaylık sağlanmasını rica etti. İngilizler Beşiktaş'tan kiralama bedeli istemediklerini iletti ancak maaşının tamamını karşılamaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Cenk de kendi alacağından feragat ederek maaşından 250 bin euro'yu düşürdü 1 milyon euro'ya indi. Başkan Çebi de yıldız futbolcunun bu tutumu üzerine "Bu jestini telafi edeceğim" sözü verdi ve transfer mutlu sonla noktalandı. (Fotomaç)
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