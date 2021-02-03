Güven Yalçın yeni formasını giydi!
Beşiktaş'tan Lecce'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Güven Yalçın yeni takımı ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ın yeni takımı resmen belli oldu. İtalya Serie B ekibi Lecce, 22 yaşındaki golcü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını duyurdu.
Almanya'da dünyaya gelen Güven Yalçın, Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplam 68 maça çıkan Yalçın, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 4 de asist yaptı.
Il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha presentato il nuovo acquisto Güven Yalçin, attaccante turco classe '99 che ha scelto di vestire la maglia numero 10 #avantilecce— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) February 3, 2021
🔴 il video della conferenza
➡️ https://t.co/fstDDJGVsv pic.twitter.com/xASkHVCbay
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