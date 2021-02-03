03 Şubat 2021, Çarşamba
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Güven Yalçın: Beşiktaş'ta skor odaklı seçimler oldu
Beşiktaş'tan Lecce'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Güven Yalçın flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Beşiktaş'ta skor odaklı kadro seçimleri oldu." dedi.
Lecce Başkanı Pantaleo Corvino, basın toplantısında "Güven Yalçın çok büyük bir yetenek. UEFA, onu Avrupa'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. Çok büyük umutlarımız var, umarım bu umutlarımız gerçeğe dönüşüyor" dedi.
Güven Yalçın, kendisine yöneltilen, 'Beşiktaş'ta neden az süre aldın?' sorusuna, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Genç bir oyuncu olarak bana az şans verdiler" cevabını verdi.
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