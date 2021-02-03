03 Şubat 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Güven Yalçın: Beşiktaş'ta skor odaklı seçimler oldu

Güven Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

'tan 'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Beşiktaş'ta skor odaklı kadro seçimleri oldu." dedi.

Başkanı , basın toplantısında " çok büyük bir yetenek. , onu 'nın en iyi 50 yeteneğinden biri olarak gösterdi. Modern bir santrfor. Çok büyük umutlarımız var, umarım bu umutlarımız gerçeğe dönüşüyor" dedi.

Güven Yalçın, kendisine yöneltilen, ''ta neden az süre aldın?' sorusuna, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Genç bir oyuncu olarak bana az şans verdiler" cevabını verdi.

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