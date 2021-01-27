27 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Süper Lig devinden Crivelli bombası! Şartları soruldu

Süper Lig devinden Crivelli bombası! Şartları soruldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Brezilyalı forvet Hulk'a son teklifini yapan ve yanıt bekleyen , ’in 25 yaşındaki santrforu için düğmeye basıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

'ta tüm gözler devre arasında yapılacak olan santrfor takviyesine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında bonservisi elinde olan ve kendisine teklif yapılan Hulk bulunuyor. Ancak Brezilyalı yıldız kendisine önerilen rakamın tam iki katını istediği için görüşmeler istendiği gibi yürümüyor. İşte tam bu noktada Beşiktaş yönetiminin rotasını daha genç bir forvete, 'ye çevirdiği öğrenildi. 'de forma giyen 25 yaşındaki Fransız golcü için nabız yoklaması başlatıldı.

ŞARTLAR UYARSA NEDEN OLMASIN!

Bu sezon forma giydiği 17 lig maçının sadece 6'sında ilk 11'de şans bulan ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Crivelli konusunda ve yönetimin bir görüşme yaparak "Şartlar uygun olursa neden olmasın" kararı aldığı ifade edildi. Crivelli, Başakşehir'e gelmeden önce Fransa basınına verdiği bir röportajda "'deki derbi maçları takip ediyor ve büyük keyif alıyordum" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş yönetimi Hulk'tan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda Crivelli için Başakşehir ile resmi olarak temasa geçecek. (Fotomaç)
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