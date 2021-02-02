02 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan futbolcularına: En iyisi sizsiniz

Yalçın'dan futbolcularına: En iyisi sizsiniz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

yenilgisi sonrası oyuncularıyla konuşma yapan , “Ligin en iyi oyuncuları sizsiniz. Bir yenilgiyle davamızdan vazgeçmeyiz” dedi.

'ta Teknik Direktör , yenilgisi sonrasında takımına güven aşıladı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Trabzonspor maçında herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mücadelemiz ve oyunumuz üst düzeydeydi. Sadece şans bizden yana değildi" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ZORLUKLARLA GELDİK

, "Bu ligin en iyi takımı biziz. Ligin en değerli ve yetenekli oyuncuları sizsiniz. Bir yenilgiyle davamızdan vazgeçecek değiliz. Buraya ne zorluklarla geldik. Hepimiz biliyoruz" dedi.

BİR NUMARALI ADAYIZ

Beşiktaş'ın teknik patronu, "Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Şampiyonluktaki rakiplerimizden daha iyi durumda olduğumuz bir gerçek. Sezon sonunda da bunu herkese göstereceğiz" diye konuştu. ()
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