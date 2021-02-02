02 Şubat 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Antalya'ya uçuyor

Beşiktaş Antalya'ya uçuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Bugün saat 12.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak olan Kara Kartallar, saat 16.00'da özel uçakla 'ya giderek kampa girecek.

, ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular çift kale maç ve şut çalışması ile günü tamamladı. Bugün saat 12.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak olan Kara Kartallar, saat 16.00'da özel uçakla 'ya giderek kampa girecek.
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