01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Cenk Tosun'un lisansını çıkardı!

Beşiktaş Cenk Tosun'un lisansını çıkardı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

, ekibi 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 'ın lisansını çıkardı.

, ekibi 'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 'un lisansını çıkardı. Golcü futbolcu, karantina süresi dolduktan sonra 'in 24. haftasında pazar günü oynanacak maçında teknik direktör 'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

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