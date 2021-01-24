24 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Bernard Mensah için süper teklif

Mensah için süper teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Siyah-beyazlılarda Mensah harekatı başladı. Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan Bernard Mensah'ın bonservisini almak için 'a teklif yaptı.

Siyah-beyazlılarda Mensah harekatı başladı. Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan Bernard Mensah'ın bonservisini almak için 'a teklif yaptı. Daha önce 2.5 milyon euro'ya bonservisinin alınması konusunda prensip anlaşmasına varılan Ganalı oyuncu için bu kez siyah-beyazlı yönetim Kayserispor'a, Isimat-Mirin, ve 'ı beraber önerdi. BU oyuncuların üçünün de maaşlarının bir kısmının da ödenmesi teklif edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na, "Bu konuda anlaşacağımıza inanıyorum" diyerek farklı teklifleri de değerlendirmeye alabileceklerini ifade ettiği öğrenildi.

(Fotomaç)

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