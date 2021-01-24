Beşiktaş'tan Bernard Mensah için süper teklif
Siyah-beyazlılarda Mensah harekatı başladı. Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan Bernard Mensah'ın bonservisini almak için Kayserispor'a teklif yaptı.
Siyah-beyazlılarda Mensah harekatı başladı. Yönetim, 450 bin euro'ya kiralanan Bernard Mensah'ın bonservisini almak için Kayserispor'a teklif yaptı. Daha önce 2.5 milyon euro'ya bonservisinin alınması konusunda prensip anlaşmasına varılan Ganalı oyuncu için bu kez siyah-beyazlı yönetim Kayserispor'a, Isimat-Mirin, Lens ve Douglas'ı beraber önerdi. BU oyuncuların üçünün de maaşlarının bir kısmının da ödenmesi teklif edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na, "Bu konuda anlaşacağımıza inanıyorum" diyerek farklı teklifleri de değerlendirmeye alabileceklerini ifade ettiği öğrenildi.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların a��ılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları