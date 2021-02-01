01 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı transfer etti

Beşiktaş Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

, . Lig takımlarından 'dan sağ bek 'ı kadrosuna kattı. | Son dakika haberleri...

, . Lig ekiplerinden 'dan genç oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan'ın kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a ' ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor altyapısından yetişen ve Aralık 2019'da profesyonel sözleşme imzalanan 17 yaşındaki sağ bek, TFF 1. Lig'de 22 müsabakada forma giydi.



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