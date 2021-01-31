Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, Josef de Souza’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzattı. | Son dakika Beşiktaş haberleri...
Süper Lig'de 22. haftaya lider giren Beşiktaş, derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda maç öncesi taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.
Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Josef de Souza, bir yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.
Beşiktaş, mutluluktur.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2021
✍️ Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.#ArmandaSaklı pic.twitter.com/vIZqnaWgFp
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