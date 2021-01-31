31 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Josef de Souza'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'ta Josef kararı! Sözleşmesi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

, ’nın sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzattı. | Son dakika haberleri...

Süper Lig'de 22. haftaya lider giren , derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda maç öncesi taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Sezon başında transfer olduğu 'ta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan , bir yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

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