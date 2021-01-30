Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım! "Yeniden..."

Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılarda şampiyon olduğu seneden bir kare paylaşan milli oyuncu, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK haberleri)

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı. Cenk Tosun pazar günü saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.

Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından transferini duyurdu. Golcü oyuncu yaptığı paylaşımda, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" diye sordu. 29 yaşındaki oyuncu paylaşımında şampiyonluk kupasını kaldırdığı fotoğrafı kullandı ve kartal emojisi koydu.

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