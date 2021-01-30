30 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım! "Yeniden..."

Cenk'ten Beşiktaş paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'a transfer olan , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyah beyazlılarda şampiyon olduğu seneden bir kare paylaşan milli oyuncu, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri ( haberleri)

, eski oyuncusu 'un kiralanması konusunda 'la anlaştı. Cenk Tosun pazar günü saat 18'de Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.

Cenk Tosun sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından transferini duyurdu. Golcü oyuncu yaptığı paylaşımda, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" diye sordu. 29 yaşındaki oyuncu paylaşımında şampiyonluk kupasını kaldırdığı fotoğrafı kullandı ve emojisi koydu.

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