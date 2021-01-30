30 Ocak 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Cenk Tosun transferinde Everton'la anlaştı! İşte geliş saati

Cenk Tosun'da anlaşma sağlandı! İşte geliş saati
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen , eski milli yıldızı 'u kiralamak için 'la anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, özel uçakla 29 yaşındaki golcüyü İstanbul'a getirecek ve yarım sezonluğuna kiralık sözleşmeye imza attıracak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen , aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı 'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un 5 aylığına kiralanması için İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun yarın (31 Ocak Pazar) saat 18.00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden sonra siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta! İşte geliş saati

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