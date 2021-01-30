Beşiktaş Cenk Tosun transferinde Everton'la anlaştı! İşte geliş saati

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, eski milli yıldızı Cenk Tosun'u kiralamak için Everton'la anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, özel uçakla 29 yaşındaki golcüyü İstanbul'a getirecek ve yarım sezonluğuna kiralık sözleşmeye imza attıracak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Cenk Tosun'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un 5 aylığına kiralanması için İngiliz ekibi Everton ile anlaşma sağladı.

Milli futbolcunun yarın (31 Ocak Pazar) saat 18.00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden sonra siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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