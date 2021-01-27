27 Ocak 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Hulk'un menajerine şok cevap! "Mesut Özil..."
Beşiktaş yönetimi, senelik 3.5 milyon euro isteyen Hulk’un menajerine "Mesut o kadar para almıyor" yanıtını verdi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş, Mesut Özil'in F.Bahçe'den alacağı parayı açıklamasını Hulk transferinde 'örnek' olarak kullanıyor. F.Bahçe'nin, Mesut Özil'in yılda 3 milyon euro alacağını açıklaması, Hulk transferinde Kartal'a bir avantaj sağladı. Transferi yürüten Ahmet Bulut, sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklamanın bir örneğini Hulk'un menajerine ulaştırdı ve Türkiye'de bahsedilen rakamların altında kalmadığını, Beşiktaş'ın Hulk için önerdiği rakamın Süper Lig için en üst seviye olduğunu söyledi. (Fotomaç)
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