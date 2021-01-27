27 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Hulk'un menajerine şok cevap! "Mesut Özil..."

Kartal'dan Hulk'un menajerine şok cevap! Mesut Özil...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

yönetimi, senelik 3.5 milyon euro isteyen Hulk’un menajerine "Mesut o kadar para almıyor" yanıtını verdi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

, 'in F.Bahçe'den alacağı parayı açıklamasını Hulk transferinde 'örnek' olarak kullanıyor. F.Bahçe'nin, Mesut Özil'in yılda 3 milyon euro alacağını açıklaması, Hulk transferinde Kartal'a bir avantaj sağladı. Transferi yürüten , sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklamanın bir örneğini Hulk'un menajerine ulaştırdı ve 'de bahsedilen rakamların altında kalmadığını, Beşiktaş'ın Hulk için önerdiği rakamın için en üst seviye olduğunu söyledi. (Fotomaç)
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