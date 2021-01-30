30 Ocak 2021, Cumartesi
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Erdal Torunoğulları açıkladı! Cenk Tosun geliyor
Beşiktaş’ın son teklifine “Geri dönmeye hazırım” yanıtını veren Cenk için yönetici Torunoğulları “Cenk bu evin oğludur” diyerek transferin artık tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci yaşanıyor... Ara transfer döneminde golcü transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta ilk olarak gündeme Hulk ve Fode Koita gelse de şu anda ibre %99 Cenk Tosun'dan yana. EURO 2020 öncesi düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Cenk Tosun da kısa süre önce "Eveton ile anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'a dönmeye hazırım" açıklamasını yapmıştı. Siyah-beyazlı yetkililer, Everton ile Cenk Tosun'un transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar, Everton'a kiralama ücreti ödemeyecek. Kara Kartal, Tosun Paşa'nın maaşını ise İngiliz ekibiyle yarı yarıya ödeyecek. Buna göre Beşiktaş'ın cebinden 6 ay için 625 bin euro çıkacak. Cenk Tosun isminin yeniden gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yapan yönetici Erdal Torunoğulları da şu ifadeleri kullandı: "Cenk Tosun, bu evin oğludur. Beşiktaş camiasının evladıdır. Bizler ve Türk futbolu için de çok önemli bir değerdir. Şu anda maddi durumları çözmek için uğraşıyoruz, sanırım pürüzleri ortadan kaldıracağız. Beşiktaş için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz." (Fotomaç)
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