25 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Hulk transferi için geri sayıma geçti! Her an açıklanabilir

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine aldığı Hulk'u takıma kazandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Yönetimin Brezilyalı yıldıza son teklifini ilettiği ve transferin her an bitebileceği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Hulk transferi için geri sayıma geçti! Her an açıklanabilir
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

santrfor takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Beşiktaş Hulk transferi için geri sayıma geçti! Her an açıklanabilir

Siyah-beyazlıların gündeminde bir numarada yer alan ile yapılan yoğun görüşmelerde aradaki farkın kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Beşiktaş Hulk transferi için geri sayıma geçti! Her an açıklanabilir

'tan 1.5 sezon için 4.5 milyon Euro isteyen oyuncuya kendi teklifini ilettmişti.

Beşiktaş Hulk transferi için geri sayıma geçti! Her an açıklanabilir

Bu sezon 1, gelecek sezon da 2 milyon Euro teklif eden yönetim farkı bonuslarla kapatmak istiyor.

Beşiktaş Hulk transferi için geri sayıma geçti! Her an açıklanabilir

Şampiyonluk, Avrupa'ya katılım, ve maç başı bonuslarıyla geniş bir sözleşme önerdi. 'tan kısa süre içinde cevap bekleniyor.

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