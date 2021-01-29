Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını 30 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayıp kampa girecek.

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