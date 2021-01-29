29 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta neşeli antrenman
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

'in 22. haftasında pazar günü 'u konuk edecek , maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

, maçının hazırlıklarını 30 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayıp kampa girecek.

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