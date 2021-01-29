Beşiktaş'ta Güven Yalçın Portekiz yolcusu
Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin'in takımdan gönderilmesi kararlaştırılırken, Fransız stoperin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Güven Yalçın, Portekiz ekibi Madeira'ya kiralanıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, genç yıldızı Güven Yalçın'ı kiralamaya hazırlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim 22 yaşındaki oyuncuyu Portekiz ekibi Madeira'ya gönderiyor.
Güven Yalçın da 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor. Golcü oyuncuyla İtalyan ekibi Crotone de ilgileniyordu.
Leverkusen altyapısında yetişen Yalçın, 2018'de 150 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplamda 68 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, bu maçlarda 14 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
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