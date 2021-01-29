29 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Güven Yalçın Portekiz yolcusu

Isimat-Mirin'den sonra bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

'ta Nicolas Isimat-Mirin'in takımdan gönderilmesi kararlaştırılırken, Fransız stoperin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu , ekibi 'ya kiralanıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

, genç yıldızı 'ı kiralamaya hazırlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim 22 yaşındaki oyuncuyu ekibi 'ya gönderiyor.

Güven Yalçın da öncesi düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor. Golcü oyuncuyla ekibi de ilgileniyordu.

altyapısında yetişen Yalçın, 2018'de 150 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplamda 68 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, bu maçlarda 14 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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