Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrılıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular da önem taşıyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda hareket ederken, kadro dışı bıraktığı Isimat-Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, futbolcuya 1 milyon Euro ödeme yapacak" dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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