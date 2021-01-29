Beşiktaş'ın B planı Cenk Tosun! Everton'a teklif iletildi
Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Hulk için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı'dan olumsuz yanıt alması halinde eski yıldızı Cenk Tosun'u transfer edecek. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun için harekete geçti. Skysports'te yer alan habere göre siyahbeyazlıların 29 yaşındaki futbolcu için Everton ile temasa geçti. İngiliz ekibinin kapısını çalan Beşiktaşlı yöneticiler, Everton'dan "Cenk'i sezon sonuna kadar kiralayabilirsiniz. Bunun için yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin euro'yu ödemeniz gerekiyor" yanıtını aldı. Everton'a sezon sonuna kadar kiralık teklifi sunulacak yönetimin Cenk için 750 bin euro önerdiği ve İngiliz ekibinden yanıt beklediği öğrenildi. Bu arada Rus ekibi CSKA Moskova'nın kadrosuna dahil etmek istediği yıldız golcü için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi.
ANLAŞMA OLURSA GELİRİM!
Beşiktaş yönetimi ile görüşen Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini aktardı. 29 yaşındaki futbolcu, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullandı. Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor. (Fotomaç)
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