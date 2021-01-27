27 Ocak 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Koita için bonservis ödemem

Ahmet Nur Çebi: Bonservis ödemem
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

Beşiktaş, Koita için görüşmelerini sürdürürken siyah-beyazlıların başkanı sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuya bonservis ödemem çıkışa yaptı.

Beşiktaş Koita için görüşmeleri devam ederken, Başkan Çebi'den 'bonservis' hamlesi geldi. Koita, Beşiktaş'a gelmek istediğini açıkça dile getirirken, yönetimi de Beşiktaş'ın isteğini doğruladı. Ancak şu anda kadro dışı olan Koita için Kasımpaşa kulübü bonservis bedeli isterken, siyah- beyazlılar işi bedavaya bitirmeye uğraşıyor. Kasımpaşa'nın Thiam için F.Bahçe'den, Fatih için G.Saray'dan para istememesine rağmen; Beşiktaş'tan istemesi transferin önündeki tek engel. Çebi, "Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuya bonservis ödeyemem" derken, Koita ile ilgili son karar iki Başkan Çebi ve Turgay Ciner görüşmesinin ardından belli olacak. (Fotomaç)
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