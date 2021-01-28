28 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gündemindeki Leo Pereira'ya şartlı izin

Leo Pereira'ya şartlı izin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

'dan Istoe, 'ın için yaptığı kiralama teklifinin yönetim kurulunu memnun etmediğini yazdı.

'dan Istoe, 'ın için yaptığı kiralama teklifinin yönetim kurulunu memnun etmediğini yazdı. Geçtiğimiz dönemde yaşanan vakasında olduğu gibi kırmızı-siyahlıların, oyuncuyu satış garantisi olmadan kiralık vermekle ilgilenmediğini Türk kulübüne iletti. Beşiktaş'a "Eğer kesin satın alma opsiyonuyla bir teklif sunulacaksa dinlemeye hazırız" mesajı gönderdiği iddia edildi.
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