Beşiktaş'ta Fode Koita imzaya kaldı! O isim takasta kullanılacak

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita transferini bitiriyor. Siyah-beyazlıların bu transferde Jeremain Lens'i takasta kullanacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Forvet mevkiine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Koita'yı kadrosuna katmak için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 1-2 ismi kadrosuna katacaklarını açıklamıştı. Özellikle forvete Vincent Aboubakar'ın yedeği olarak bir ismi transfer etmek isteyen tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda yönetime verdiği isimlerden biri de Koita oldu. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşalı Koita için kulübüne son olarak yaptığı teklifte Lens'i takasta kullanmak istediğini iletti. Kasımpaşa'nın kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki forvet oyuncusu için, yapılan Lens takasını kabul ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile anlaşması sonrasında Koita ile detayları görüşmek için masaya oturduğu, Gineli futbolcunun 6 aylık ücret olarak 800 bin euro talep ettiği ve el sıkışıldığı belirtildi.

(Fotomaç)

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