28 Ocak 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

En skorer takım Beşiktaş

En skorer takım Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.01.2021

'de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu. Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

'de yaptığı 20 maçta 47 gol atarak ilk yarının en golcü takımı oldu. Siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü. Sezonun ilk yarısındaki 20 maçta 14 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 44 puan elde etti.
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