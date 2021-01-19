19 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Cemal Azad Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı!

Beşiktaş resmen duyurdu! Genç oyuncu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'de oldukça başarılı bir grafik çizen yeni genç futbolcuları A takıma kazandırmaya devam ediyor. Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

'de lider konumda bulunan , 16 yaşındaki genç forvet ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinden de geçen genç forvet ile ilgili resmi açıklama bekleniyor.

CEMAL AZAD DEMİR KİMDİR?

Cemal Azad Demir, 2013 yılında Kavacık'ta futbola başladı. Cemal Azad Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 16 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş alt yaş gruplarında 29 gol kaydetti. Golcü futbolcu ayrıca 8 kez alt yaş gruplarında milli takıma seçildi.

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