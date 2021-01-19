Süper Lig'de oldukça başarılı bir grafik çizen Beşiktaş yeni genç futbolcuları A takıma kazandırmaya devam ediyor. Beşiktaş Cemal Azad Demir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, 16 yaşındaki genç forvet Cemal Azad Demir ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinden de geçen genç forvet ile ilgili resmi açıklama bekleniyor.

CEMAL AZAD DEMİR KİMDİR?

Cemal Azad Demir, 2013 yılında Kavacık'ta futbola başladı. Cemal Azad Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 16 yaşındaki genç oyuncu, Beşiktaş alt yaş gruplarında 29 gol kaydetti. Golcü futbolcu ayrıca 8 kez alt yaş gruplarında milli takıma seçildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ