25 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Töre hızır gibi yetişti

Gökhan Töre hızır gibi yetişti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

Süper Lig'de ilk yarının kapanış mücadelesinde Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran 'ta güzel oyununu bir de asistle süsledi.

Göztepe karşısında zorlanan 'ın imdadına yetişti. 64'te yorulan Ghezzal'ın yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu takımına hareket getirdi. 77. dakikada ise sağ kanatta savunmanın arkasına müthiş bir top kesti, 'a sadece kafa ile dokunmak kaldı. Ligde bu sezon filelerini havalandıran ilk asistini gerçekleştirmiş oldu.

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