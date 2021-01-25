Beşiktaş'ta Gökhan Töre hızır gibi yetişti

Süper Lig'de ilk yarının kapanış mücadelesinde Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta Gökhan Töre güzel oyununu bir de asistle süsledi.

Göztepe karşısında zorlanan Beşiktaş'ın imdadına Gökhan Töre yetişti. 64'te yorulan Ghezzal'ın yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu takımına hareket getirdi. 77. dakikada ise sağ kanatta savunmanın arkasına müthiş bir top kesti, Aboubakar'a sadece kafa ile dokunmak kaldı. Ligde bu sezon Konyaspor filelerini havalandıran ilk asistini gerçekleştirmiş oldu.

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