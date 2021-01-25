25 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu maçı çevirdi!

Ersin maçı çevirdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'ın başarılı eldiveni Göztepe mücadelesinde skor 1-1 iken karşı karşıya pozisyonda Ndiaye'ye gol izni vermeyerek galibiyette rol oynadı.

Skor 1-1 iken karşı karşıya pozisyonda Ndiaye'ye gol izni vermeyerek galibiyette rol oynayan Ersin, " gerçekten çok büyük golcü. 'taki ilk döneminde top toplayıcılık yapıyordum. 'ya attığı golde tam o kalenin arkasındaydım. Şimdi onunla aynı takımda forma giymek benim için büyük bir zevk" dedi.

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