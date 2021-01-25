Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu maçı çevirdi!

Beşiktaş'ın başarılı eldiveni Ersin Destanoğlu Göztepe mücadelesinde skor 1-1 iken karşı karşıya pozisyonda Ndiaye'ye gol izni vermeyerek galibiyette rol oynadı.

Skor 1-1 iken karşı karşıya pozisyonda Ndiaye'ye gol izni vermeyerek galibiyette rol oynayan Ersin, "Aboubakar gerçekten çok büyük golcü. Beşiktaş'taki ilk döneminde top toplayıcılık yapıyordum. Benfica'ya attığı golde tam o kalenin arkasındaydım. Şimdi onunla aynı takımda forma giymek benim için büyük bir zevk" dedi.

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